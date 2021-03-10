Karahan Çantay, Tayland'da hayatını kaybetti

Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öğrenildi.Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı. Haber Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.47 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motosikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.Karahan Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankeniydi. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı.[Kaynak: hurriyet.com.tr]