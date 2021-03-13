Karahan Çantay'ın arkadaşı paylaştı: "Bu aşk hala sürüyor"

Tayland'da geçirdiği motor kazası sonrası hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Çantay’ın Taylandlı arkadaşı Sira Kulsrethsiri de Türkiye’ye geldi. Kulsrethsiri, Karahan Çantay'ı erkek kardeşi gibi gördüğünü belirtirken sosyal medya hesabından Chanya Ja Junso ile Karahan Çantay'ın birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şöyle yazdı:"Kadere inanır mısınız? Ben inanırım. Gurur duyduğum şey onunla kız kardeşimin birbirlerine aşık olduğunu ve aralarından biri ölünceye kadar birlikte değerli zamanlar geçirdiğini görmek. Ve bu (aşk) hala sürüyor. Sonsuza kadar."