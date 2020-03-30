Karantinanın en doğal hali... Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...

Sefirin Kızı dizisinin çekimlerine ara verilmesinin ardından Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile birlikte Bodrum'da bir kır evine kapandı. Çift doğayla iç içe herkesten uzak bir kır evinden virüsten korunuyor.Önceki gün eşiyle kaldıkları kır evinden bu pozunu paylaşan Neslihan Atagül, adeta huzur saçtı. Güzel oyuncunun hamakta verdiği poz kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Neslihan Atagül'e "Karantinanın en doğal halini bulmuşsunuz" yorumları yağdı.Ünlü çift, buldukları her fırsatta kendilerini doğaya atıyor.