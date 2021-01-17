Karar verildi! Reşat, Survivor'a devam edecek mi?

Gönüllüler Takımı'nda yarışan Reşat bir oyun sonrası galibiyet sevinci esnasında sakatlanmıştı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada ayağında kırık olabileceğini söylerken bu durumda Reşat'ın yarışmadan diskalifiye edileceğini açıklamıştı. "EMAR sonucunu bekleyeceğiz" diyen ünlü televizyoncu son kararı Doktor Metin Kuş'un detaylı raporundan sonra vereceklerini belirtmişti.Acun Ilıcalı, Metin Kuş'tan gelen haberi bugün yayınlanan bölümde izleyicilerle paylaştı. 'İyi haber' diyerek açıklama yapan Ilıcalı şu ifadelere yer verdi:"Reşat seninle ilgili bir haberimiz var iyi bir haber. Belli bir süre oynamayacaksın ama Survivor'a devam etmenle ilgili bir sorun gözükmüyor. Rapor Metin ağabeye ulaştı ortada kırık yok. Tahmin ediyorum 3-4 günün var."