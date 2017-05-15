Karate ve judoda büyük başarı

Diğer Sporlar - 15 Mayıs 2017 19:01

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Karate Milli Takımı, 12 kategoriden 11 madalya çıkardı. 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılan karate müsabakalarında Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Azerbaycan'ın ardından genel sıralamada en başarılı ülke oldu. Karate Milli Takımı, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile noktaladı.4. İslam Dayanışma Oyunlarında Karate milli takımında madalya kazanan sporcular:KADINLAR:(Kata) Dilara Bozan (Altın)(Kumite) Meltem Hocaoğlu Altın, Serap Özçelik Gümüş, Eda Eltemur (Gümüş)(Kumite) Merve Çoban (Bronz)ERKEKLER:(Kata) Mehmet Yakan (Gümüş)(Kumite) Aykut Kaya, Alparslan Yamanoğlu, Enes Erkan (Gümüş)(Kumite) Ömer Kemaloğlu, Erman Eltemur (Bronz)Türkiye Judo Milli Takımı, 4. İslam Dayanışma Oyunları'nı bugün yapılan karşılaşmalar ile noktaladı. Ay-yıldızlı ekip bugün yapılan takım karşılaşmalarında kadınlarda altın, erkeklerde bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Milli Takımı, bu sonuçla madalya sayısını 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz yaparak 4. İslam Dayanışma Oyunları'nı tamamladı.Erkeklerde 81 Kg'da İlker Güldüren gümüş, 60 Kg'da Bekir Özlü gümüş, 90 Kg'da Batuhan Efemgil bronz, 66 Kg'da Sinan Sandal bronz,Kadınlarda +78 Kg da Kayra Sait altın, 63 kg da Büşra Katipoğlu altın, 52 Kg'da İrem Korkmaz altın, 70 Kg'da Şükran Bakacak gümüş78 Kg'da Çağrı Güzelsoy gümüş, 57 Kg'da Nazlıcan Özerler bronz madalya kazandı. Öte yandan erkek milli takımının madalyalarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev taktı.