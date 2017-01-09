Karda 'Frankenstein' fırtınası

Kültür-Sanat - 09 Ocak 2017 13:41

Olumsuz hava şartlara yüzünden birçok tiyatronun oyunlarını iptal etmek zorunda kaldığı hafta sonunda, dolu salona oynamayı sürdüren Frankenstein için Kerem Alışık, “Yürümenin bile zor olduğu, insanların sokağa çıkmaya çekindiği bir havada ve dönemde her şeye rağmen sanatla insanlara güç katmayı hedefleyen bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu gece izleyicilerimizin bize yaşattığı duygu, hem ülkemiz hem de bizim için büyük bir motivasyon oldu. Çok gururlandık, çok mutlu olduk'' diye konuştu..Frankenstein ekibi oyun sonunda kar altında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.