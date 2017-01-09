Karda 'Frankenstein' fırtınası

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosunun iki yıldır kapalı gişe oynayan oyunu Frankenstein hafta sonu Zorlu PSM'de yoğun kar yağışı ve tüm olumsuz şartlara rağmen perdesini açık tuttu ve salonu tıklım tıklım doldurarak büyük bir başarıya imza attı.

Kültür-Sanat - 09 Ocak 2017 13:41
Karda 'Frankenstein' fırtınası
Olumsuz hava şartlara yüzünden birçok tiyatronun oyunlarını iptal etmek zorunda kaldığı hafta sonunda, dolu salona oynamayı sürdüren Frankenstein için Kerem Alışık, “Yürümenin bile zor olduğu, insanların sokağa çıkmaya çekindiği bir havada ve dönemde her şeye rağmen sanatla insanlara güç katmayı hedefleyen bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu gece izleyicilerimizin bize yaşattığı duygu, hem ülkemiz hem de bizim için büyük bir motivasyon oldu. Çok gururlandık, çok mutlu olduk'' diye konuştu..

Frankenstein ekibi oyun sonunda kar altında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • Şehir Tiyatroları'na ziyaret!
  • Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezin!
  • Serbest Konulu Resim Sergisi
  • Beyaz Tavşanı Hudson'da takip edin
  • Uluslararası sanat
  • "Şairin Rüyaları" sizi bekliyor
  • Kadının fendi erkeği yener mi?
  • Azamat Kulıev'in sergisi 15 Mart'ta
  • Çok konuşulan 'Tin' romanı!
  • 'Kapılar' seyirciyle buluştu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...
  • Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • "İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!
  • 74. Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıkları..
  • İşte 74. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Parasız konuk olmam" diyen ünlüler
  • Nesrin Cavadzade'nin organik tatili
Müge Anlı yine zirve yaptı!