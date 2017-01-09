Frankenstein ekibi oyun sonunda kar altında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Karda 'Frankenstein' fırtınası
Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosunun iki yıldır kapalı gişe oynayan oyunu Frankenstein hafta sonu Zorlu PSM'de yoğun kar yağışı ve tüm olumsuz şartlara rağmen perdesini açık tuttu ve salonu tıklım tıklım doldurarak büyük bir başarıya imza attı.Kültür-Sanat - 09 Ocak 2017 13:41
Olumsuz hava şartlara yüzünden birçok tiyatronun oyunlarını iptal etmek zorunda kaldığı hafta sonunda, dolu salona oynamayı sürdüren Frankenstein için Kerem Alışık, “Yürümenin bile zor olduğu, insanların sokağa çıkmaya çekindiği bir havada ve dönemde her şeye rağmen sanatla insanlara güç katmayı hedefleyen bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu gece izleyicilerimizin bize yaşattığı duygu, hem ülkemiz hem de bizim için büyük bir motivasyon oldu. Çok gururlandık, çok mutlu olduk'' diye konuştu..
Frankenstein ekibi oyun sonunda kar altında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Frankenstein ekibi oyun sonunda kar altında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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