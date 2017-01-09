Kardashian kardeşlere şok! Altın Küre partilerine alınmadılar

Aralarında bir süredir gerginlik yaşadığı iddia edilen, Kardashian ailesinin süperstar kız kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner tasarım elbiseleriyle NBC Universal’ın Altın Küre partisindeydi. Fakat edinilen bilgilere göre kız kardeşler Altın Küre’nin resmi partilerine alınmadılar.

Dünya Magazin - 10 Ocak 2017 02:00
Kardashian kardeşlere şok! Altın Küre partilerine alınmadılar
21 yaşındaki Kendall ve 19 yaşındaki Kylie Jenner, ‘Keeping up with the Kardashians’ isimli reality showlarının da yayınlandığı 'E! Entertainment' kanalının Altın Küre partisinde boy gösterdiler.


Kıyafetleriyle beğeni toplayan Jenner kardeşler partide çok sayıda selfie çektirdi ve ilgi topladı.


Fakat magazin dünyasından edinilen bilgilere göre yıldız kardeşler resmi Altın Küre partilerine davet edilmediler.


Jenner kardeşler Weinstein, HBO, Fox ve benzeri medya devlerinin resmi Altın Küre partilerine alınmadı.


Bir süredir aralarının gergin olduğu söylenen kardeşler hakkındaki iddialara göre elit model camiasıyla yakın olan Kendall Jenner, sosyal medya tutkunu kız kardeşinin arkadaşlarıyla vakit geçirmeye yatkın olmadığını düşünüyor.

Resmi partilere katılamayan kız kardeşlerin oldukça üzüldüğü ve Kendall Jenner’ın yakın çevresine kız kardeşi Kylie Jenner’ın yanında olmasının partilere alınmamalarına sebep olduğunu düşündüğü iddia ediliyor.

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