Kardeşim Benim 2'de Fahriye Evcen sürprizi

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Kardeşim Benim filminin ikincisi çekilecek. Serinin ikinci filminde Fahriye Evcen'inde rol alacağı iddia edildi.

Magazin - 30 Nisan 2017 06:00
Kardeşim Benim 2'de Fahriye Evcen sürprizi
Burak Özçivit’in, başrollerini Murat Boz ve Aslı Enver ile paylaşacağı "Kardeşim Benim 2" filminin kadrosuna nişanlısı Fahriye Evcen’in de dahil olmasını sağladığı iddia edildi.

Kardeşim Benim 2’ filminin çekimleri temmuz ayının sonunda başlayacak. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 29 Haziran’da evlenecek. İki haftalık balayından dönünce kamera karşısına geçecekler.

Murat Boz ile Aslı Enver’in aşkı ‘Kardeşim Benim’in setinde başlamıştı.

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Kaynak: posta.com.tr
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