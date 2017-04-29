Kardeşim Benim 2'de Fahriye Evcen sürprizi

Magazin - 30 Nisan 2017 06:00

Burak Özçivit’in, başrollerini Murat Boz ve Aslı Enver ile paylaşacağı "Kardeşim Benim 2" filminin kadrosuna nişanlısı Fahriye Evcen’in de dahil olmasını sağladığı iddia edildi.Kardeşim Benim 2’ filminin çekimleri temmuz ayının sonunda başlayacak. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 29 Haziran’da evlenecek. İki haftalık balayından dönünce kamera karşısına geçecekler.Murat Boz ile Aslı Enver’in aşkı ‘Kardeşim Benim’in setinde başlamıştı.Kaynak: posta.com.tr