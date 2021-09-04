atv'nin beğeniyle takip edilen dizisi 'Kardeşlerim'in yeni sezon hazırlıkları başladı. 11 Eylül itibariyle seyirciyle buluşacak dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım videosu da seyirciyle paylaşıldı. Dizinin tanıtımı 24 saati geçmeden 1 milyon izlenmeyi geçti.
Rekortmen dizi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceyda Düvenci'ye Dora’nın annesi Berna Manyaslı rolü için teklif götürüldüğü öğrenildi.
"Kardeşlerim" dizisinde büyük sürpriz! Kadroya bakın kim katılıyor?
Ceyda Düvenci'nin "Kardeşlerim" dizisine katılması gündeme geldi. Güzel oyuncuya teklif götürüldüğü öğrenilirken henüz net bir cevap alınamadığı anlaşıldı.
04.09.2021 23:43 Dizi Galeri