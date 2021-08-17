"Kardeşlerim" dizisine yeni isim!

atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisi ikinci sezon için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda yine cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak olan diziye genç oyuncu Eren Ören de katıldı. 'Kardeşlerim"de Kaan rolüne hayat verecek olan Ören, dizide Asiye (Su Burgu) ile Doruk (Onur Seyit Yaran) için dişli bir rakip olacak.