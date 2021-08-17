atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisi ikinci sezon için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda yine cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak olan diziye genç oyuncu Eren Ören de katıldı. 'Kardeşlerim"de Kaan rolüne hayat verecek olan Ören, dizide Asiye (Su Burgu) ile Doruk (Onur Seyit Yaran) için dişli bir rakip olacak.
"Kardeşlerim" dizisine yeni isim!
"Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Eren Ören dizide Kaan rolünü canlandıracak. İşte detaylar...
17.08.2021 17:23 Dizi Galeri