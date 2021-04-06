'Kardeşlerim' dizisine yeni oyuncu!

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Çağla Şimşek, 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. Bölümde izleyici karşısına çıkacak.

06.04.2021 20:33 Dizi Galeri

'Kardeşlerim' dizisine yeni oyuncu! Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, yayına girdiği ilk günden itibaren büyük beğeni ile takip edilen “Kardeşlerim”e katılan Çağla Şimşek dizide Yiğit Koçak’ın oynadığı Ömer’in partneri Ayşe’ye hayat verecek.

Güçlü isimleri ve yüreklere işleyen anlatımıyla “Kardeşlerim” Cumartesi akşamları atv’de…

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