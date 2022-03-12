Serkan Birinci’nin yönettiği, Gül Abus Semerci’nin yazdığı "Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna Evrim Doğan katıldı. Doğan dizide Gönül rolüne hayat verecek ve esnaf lokantası işletecek. Gönül’ün hikâyeye dahil olması Şengül (Fadik Sevin Atasoy) ve Orhan (Cüneyt Mete) arasında gerginliğe neden olacak. İki kadının savaşı diziye renk katacak.
"Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna flaş transfer!
atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta sürükleyici konusuyla dikkat çekiyor. Nazlı Heptürk’ün patronu olduğu NGM Medya imzalı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.
12.03.2022 15:37 Dizi Galeri