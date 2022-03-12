"Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna flaş transfer!

Serkan Birinci’nin yönettiği, Gül Abus Semerci’nin yazdığı "Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna Evrim Doğan katıldı. Doğan dizide Gönül rolüne hayat verecek ve esnaf lokantası işletecek. Gönül’ün hikâyeye dahil olması Şengül (Fadik Sevin Atasoy) ve Orhan (Cüneyt Mete) arasında gerginliğe neden olacak. İki kadının savaşı diziye renk katacak.