Karma Ciltler İçin Doğal Maske
1 yemek kaşığı vanilyalı yoğurt
1 tatlı kaşığı karbonat
1 adet yumurta
5 adet çilek
3 adet badem
Malzemeleri bir araya getirip cam kasede karıştırın. Malzemeler tamamen karıştığında masaj yaparak cildinize yedirin. 5 dakika kadar karışımı cildinizde bekletip ardından durulayın. Arta kalan karışımı buzdolabında ağzı kapalı şekilde bekletebilirsiniz.
Karma ciltler için maske!
Bitkisel malzemeler kullanılarak hazırlanan maskeler aracılığıyla cilt sorunlarından kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.Güzellik - 13 Ocak 2017 10:55
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