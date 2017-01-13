Karma ciltler için maske!

Bitkisel malzemeler kullanılarak hazırlanan maskeler aracılığıyla cilt sorunlarından kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Güzellik - 13 Ocak 2017 10:55
Karma ciltler için maske!
Karma Ciltler İçin Doğal Maske

1 yemek kaşığı vanilyalı yoğurt
1 tatlı kaşığı karbonat
1 adet yumurta
5 adet çilek
3 adet badem

Malzemeleri bir araya getirip cam kasede karıştırın. Malzemeler tamamen karıştığında masaj yaparak cildinize yedirin. 5 dakika kadar karışımı cildinizde bekletip ardından durulayın. Arta kalan karışımı buzdolabında ağzı kapalı şekilde bekletebilirsiniz.
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Bağlantılar: Karma cilt

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