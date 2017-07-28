Karpuz diyeti ile zayıflayın!

Yazın en büyük sorunu olan kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız, karpuz diyeti tam size göre. İşte detaylar...

Sağlık - 28 Temmuz 2017 16:21

Yaz aylarında hem serinliği hissettiren hem de kilolarınızı vermekte yardımcı olan karpuz diyeti, son dönemin popüler diyetlerinden biri. Yaz sıcaklarında vücudun kaybettiği suyu geri kazanması için de kusursuz bir seçenek olan karpuzun faydaları da saymakla bitmiyor. İçinde barındırdığı yüksek lif miktarıyla protein ihtiyacının da büyük bir bölümünü karşılıyor. Aynı zamanda peynir ile tüketildiğinde ise protein ihtiyacını dengeleyen karpuz ile diyet yaparak sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkün. Karpuz diyetinin bir diğer özelliği ise uzun süre uygulanamaz oluşu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.