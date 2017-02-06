Karşıyaka Voleybol'da 13'te 13 yaptı

(DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda dün evinde Maltepe Yalıspor'u 3-0 mağlup ederek 13'te 13 yapan Karşıyaka, sezonun ilk yarısında deplasmanda yenildiği üçüncü rakibinden de rövanşı aldı.

Diğer Sporlar - 06 Şubat 2017 11:02
Karşıyaka Voleybol'da 13'te 13 yaptı
İlk devre 3-1 kaybettiği Alaşehir Belediyespor'u 3-2, 3-0 mağlup olduğu Beylikdüzü Voleybol'u ise 3-1'lik skorlarla geçen yeşil kırmızılı ekip, İstanbul'da 3-2 yenildiği Maltepe Yalıspor'u set vermeden mağlup etti. Çarşamba günü derbide Arkasspor'a konuk olacak 46 puanlı Karşıyaka, ikinci sıradaki yerini averajla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a kaptırıp bir basamak geriledi ve üçüncü sıraya indi.
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