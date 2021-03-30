Kaş ustası Emil İlhamoğlu'ndan İstanbul'da workshop

NanoBrows (kaşlarının görünümünü iyileştirmek için tasarlanmış bir yöntem) alanında dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Emil İlhamoğlu, farklı ülkelerde seminerler ve workshop’lar düzenleyerek meslektaşlarına eğitim veriyor. İlhamoğlu şimdi de Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor.6-7 Nisan tarihlerinde İstanbul’da olacak Emil İlhamoğlu, "Nanobrows PMU Workshop" ile meslektaşlarına NanoBrows tekniğine dair tüm detaylar hakkında bilgi verecek.