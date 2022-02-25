‘Kasaba Doktoru’ dizisine flaş oyuncu

TRT’nin yeni dizisi “Kasaba Doktoru”ndan Vildan Atasever'in de rol alacağı öğrenildi. İşte detaylar...

25.02.2022 19:00 Magazin

‘Kasaba Doktoru’ dizisine flaş oyuncu Fatih Enes Ömeroğlu’nun patronu olduğu ARC Yapım imzalı TRT’nin “Kasaba Doktoru” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi İlker Aslan ve Barış Erdoğan kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı’nın ardından dizinin önemli karakterlerinden Başhemşire Mine’ye hayat verecek oyuncu da belli oldu. Altın Portakallı oyuncu Vildan Atasever rolün sahibi oldu.

Çekimleri mart ayının ilk haftası başlayacak olan ve merakla beklenen “Kasaba Doktoru” Kore yapımı “Dr. Romantic”ten uyarlanıyor.
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