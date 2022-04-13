Kasaba Doktoru'nda Ömer hastaneden ayrılacak mı?

TRT 1’in yapımını ARC Film’in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu gerçekleştirdiği yeni dizisi ‘Kasaba Doktoru’, cuma akşamı saat 20.00’de ikinci bölümüyle ekranda olacak. İlk bölümüyle büyük ilgi gören ve çok sevilen ‘Kasaba Doktoru’nun ikinci bölümü de heyecan dolu gelişmeleri ile seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

13.04.2022 13:15 Dizi Galeri

Kasaba Doktoru'nda Ömer hastaneden ayrılacak mı?
Zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever’in yer aldığı dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstleniyor.

‘Kasaba Doktoru’nun ikinci bölümünde, Hakan acile getirilen Leyla’yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca’nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan’a muntazam şekilde ayak uydurmaktadır.

Ameliyatı başarılı geçen Leyla yaptığı hatanın farkında olarak daha da güçlü olarak uyanır. Leyla kendine bile itiraf edemez ama tekrar ayağa kalkmasında Ömer’in desteği büyüktür. Leyla hastanede kalmasının zor olduğunu fark ederken, Ömer de bir an önce buradan kurtulmak istemektedir. Eski hastanesine dönme fırsatı elde ettiğinde, Ömer geleceği ve mesleğin etik değerleri arasında kalır.

Hakan Hoca ise hastanenin yıllardır çözülemeyen birçok sorunu için Başhekim Turgut’un bir şeyler yapacağından umudu kesmiştir. Olaya bizzat el atmaya karar veren Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

‘Kasaba Doktoru’ ikinci bölümüyle cuma saat 20.00’de TRT 1’de…

Kasaba Doktoru 2. Bölüm fragmanı

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