'Kasaba Doktoru'ndan bir tanıtım daha!

‘Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Kemal’in (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi ele alınacak. Kemal Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.Ömer, yıllar sonra babasını kaybettiği Özel Gümüşok hastanesine üzerinde beyaz önlüğüyle gelir. Ülkenin birçok ünlü doktorunu bünyesinde barındıran hastanede doktorlar arasında kıyasıya bir rekabet devam ederken, Ömer’in zekası ve hünerli elleriyle yıldız gibi parlayan Dr. Leyla’ya aşık olması uzun sürmez.Ömer bir yandan kendisine yeni kapılar açan ve doktor olmasını sağlayan, kurtarıcısı olarak gördüğü Dr. Kemal’i ararken, diğer yandan cerrah kadrosuna girebilmek için varını yoğunu ortaya koymaktadır. Ömer ve Doktor Kemal'in karşılaşması çok uzun sürmeyecektir.Merakla beklenen dizinin zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlenirken, senaryoda ise Banu Kiremitçi Bozkurt, İlker Arslan, Barış Erdoğan imzası var. Farklı hikayesi, ilgi çekici karakterleri ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak ‘Kasaba Doktoru’, 8 Nisan Cuma, TRT 1’de başlıyor.