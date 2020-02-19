Yeşim Salkım, 21 Şubat Cuma günü Ossi Müzik etiketi ile yayınlanacak “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden ilk görüntüleri geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Kaset sahnesi neyin iması?
Yeşim Salkım’ın sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Ah Canım Ahmet’e ait olan “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi olay yarattı ve acaba bu neyin iması dedirtti! Çünkü Yeşim Salkım’ın şarkı sözlerinde “Görücem ben onu, atmadım son golü” gibi birilerine mesajlar var!
KATİL UŞAK’ın sözleri...
Görücem daha ben onu
Atmadım son golü
Doğalına bırakıcan
Salıcan bu türü
Konuşsan insan değil
Sevişsen olay değil
Elinde patlar adamın
Yok ki bir numarası
Bir zeka pırıltısı
Sonunu çeker halayın
Sana ne bundan
Hadi be ordan
Bak sonun kötü olacak
İzledik oğlum
Bu filmi kaç kez
Sonunda Katil Uşak çıkacak!...
Şuursuzun mesaja bak
Soruyor: ”Neredesin?”
Büyük oturmuş içine
Ekliyor: ”Kimlesin?”
Kaset sahnesi neyin iması?
Yeşim Salkım'ın “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi dikkat çekti.
19.02.2020 12:00 Magazin