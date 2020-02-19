Kaset sahnesi neyin iması?

Yeşim Salkım, 21 Şubat Cuma günü Ossi Müzik etiketi ile yayınlanacak “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden ilk görüntüleri geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.Yeşim Salkım’ın sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Ah Canım Ahmet’e ait olan “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi olay yarattı ve acaba bu neyin iması dedirtti! Çünkü Yeşim Salkım’ın şarkı sözlerinde “Görücem ben onu, atmadım son golü” gibi birilerine mesajlar var!Görücem daha ben onuAtmadım son golüDoğalına bırakıcanSalıcan bu türüKonuşsan insan değilSevişsen olay değilElinde patlar adamınYok ki bir numarasıBir zeka pırıltısıSonunu çeker halayınSana ne bundanHadi be ordanBak sonun kötü olacakİzledik oğlumBu filmi kaç kezSonunda Katil Uşak çıkacak!...Şuursuzun mesaja bakSoruyor: ”Neredesin?”Büyük oturmuş içineEkliyor: ”Kimlesin?”