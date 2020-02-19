Kaset sahnesi neyin iması?

Yeşim Salkım'ın “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi dikkat çekti.

19.02.2020 12:00 Magazin

Kaset sahnesi neyin iması? Yeşim Salkım, 21 Şubat Cuma günü Ossi Müzik etiketi ile yayınlanacak “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden ilk görüntüleri geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kaset sahnesi neyin iması?


Yeşim Salkım’ın sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Ah Canım Ahmet’e ait olan “Katil Uşak” isimli single’ının video klibinden yayınladığı 15 saniyelik kaset sahnesi olay yarattı ve acaba bu neyin iması dedirtti! Çünkü Yeşim Salkım’ın şarkı sözlerinde “Görücem ben onu, atmadım son golü” gibi birilerine mesajlar var!


KATİL UŞAK’ın sözleri...

Görücem daha ben onu

Atmadım son golü

Doğalına bırakıcan

Salıcan bu türü

Konuşsan insan değil

Sevişsen olay değil

Elinde patlar adamın

Yok ki bir numarası

Bir zeka pırıltısı

Sonunu çeker halayın

Sana ne bundan

Hadi be ordan

Bak sonun kötü olacak

İzledik oğlum

Bu filmi kaç kez

Sonunda Katil Uşak çıkacak!...

Şuursuzun mesaja bak

Soruyor: ”Neredesin?”

Büyük oturmuş içine

Ekliyor: ”Kimlesin?”

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: