Kasımpaşa: 4 - Medipol Başakşehir: 0

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 4-0 yendi.

Futbol - 12 Şubat 2017 15:45

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa, 10. dakikada Titi, 13. dakikada Adem Büyük, 82. dakikada Eduok ve 88. dakikada Castro'nun golleriyle Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.



Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 42 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı.

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