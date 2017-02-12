Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa, 10. dakikada Titi, 13. dakikada Adem Büyük, 82. dakikada Eduok ve 88. dakikada Castro'nun golleriyle Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.
Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 42 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı.
Kasımpaşa: 4 - Medipol Başakşehir: 0
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 4-0 yendi.Futbol - 12 Şubat 2017 15:45
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