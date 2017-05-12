Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 4-2

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bol gollü geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve 3 puanla haftayı kapattı. Ligin alt sıralarından yer alan Çaykur Rizespor ise maçın 50. dakikasından itibaren oyunu 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı ve kalan haftalar için şansını zora soktu.

Futbol - 12 Mayıs 2017 21:54
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 4-2
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sona ererken 2. yarıda goller yağmur gibi geldi ve ev sahibi ekip mücadeleyi 4-2 kazandı. Çaykur Rizespor'da Dhurgham Ismail 50. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Karadeniz temsilcisi o dakikadan sonra rakibinin atakalrına engel olamadı. Bir ara 2-2'yi yakalayan Rizespor, Kasımpaşa hücumcularını durdurmayaınca sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 52'de Guanda penaltıdan, 56'da Turgut Doğan Şahin, 80'de Titi ve 82'de Batuhan Altıntaş kayderderken Rizespor'un gollerini 59'da Jantscher ve 78'de Recep Niyaz attı.

Alınan bu sonuçla Kasımpaşa puanını 43'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 27 puanda kaldı. Karadeniz ekibini kalan haftalarda kümede kalmak adına zor maçlar bekliyor.

Kaynak: fanatik.com.tr
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