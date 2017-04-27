Kasımpaşa-Konyaspor: 3-2

Kasımpaşa ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta Kasımpaşa 82 ile 86 dakikalar arasında bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Rövanş 16 Mayıs Salı günü Konya'da oynanacak.

Futbol - 27 Nisan 2017 22:50
Kasımpaşa-Konyaspor: 3-2
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanarak rövanş için avantaj elde etti.

Yeşil-beyazlılar 17. dakikada Amir Hadziahmetovic’in şık golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Konyaspor, golcüsü Bajic ile durumu 2-0’a getirdi.

Kasımpaşa rövanş için gol aradıkça baskısını arttırdı. 82. dakikada ev sahibi takım seri paslarla ceza sahasına kadar girdi ve altı pas üzerinde Pavelka’nın şutuyla farkı bire indirdi: 2-1. 85. dakikada Castro’nun ortasında Adem Büyük şık kafa vuruşuyla topu uzak köşeye göndererek kaleci Kaya’yı çaresiz bıraktı. Müthiş geri dönüşü 86. dakikada Eduok tamamladı! Nijeryalı forvet ceza sahası dışından çektiği şutta topu köşeye göndererek Kasımpaşa’yı 3-2’lik üstünlüğe taşıdı.
Kasımpaşa’da Adem Büyük 36 ve 88. dakikalarda sarı kart görerek oyun dışında kaldı. Rövanş 16 Mayıs Salı günü Konya’da oynanacak.

Kaynak: sozcu.com.tr
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