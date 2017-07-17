Dünyaca ünlü manken ve şarkıcı yeni şarkısının tanımını yaptı.
Londra'da gerçekleşen tanıtım yemeğine Pascal Craymer, Nicole Scherzinger, Winnie Harlow ve Bianca Gascoigne gibi isimler katıldı.
Skandallarıyla ünlü Katie Price geccede yine rahat durmadı.
Katie Price yine rahat durmadı!
Yeni şarkısının tanıtımını yapan Katie Price, geccede yine rahat durmadı.Dünya Magazin - 17 Temmuz 2017 23:59
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Bağlantılar: Katie Price, Pascal Craymer, Nicole Scherzinger, Winnie Harlow
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