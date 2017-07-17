Katie Price yine rahat durmadı!

Yeni şarkısının tanıtımını yapan Katie Price, geccede yine rahat durmadı.

Dünya Magazin - 17 Temmuz 2017 23:59
Katie Price yine rahat durmadı!
Dünyaca ünlü manken ve şarkıcı yeni şarkısının tanımını yaptı.

Londra'da gerçekleşen tanıtım yemeğine Pascal Craymer, Nicole Scherzinger, Winnie Harlow ve Bianca Gascoigne gibi isimler katıldı.

Skandallarıyla ünlü Katie Price geccede yine rahat durmadı.

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