Katy Perry'nin hamilelik pozları!

35 yaşındaki şarkıcı yeni klibinin çekimi için kamera karşısına geçti ve çekimden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Perry'nin karnının giderek büyüdüğü, hamileliğinin iyice ilerlediği dikkat çekti. Katy Perry'nin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.İşte o pozlar: