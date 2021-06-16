Kavgaya Seren Serengil de dahil oldu!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok cevap: "Evdeki masum kıza..."

Eski dostlar düşman oldu, Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil birbirine girdi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine laf atan eski dostların kavgasına Seren Serengil de dahil oldu.Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil’e suçlamalarda bulunan Seda Sayan’a sert çıktı:“Mehmet Ali’yi üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp yemediği halt kalmayan, zengin iş adamlarına kadın ayarlayanı hiç affetmem. Bende bu arsızın tapeleri var, bir laf ederse yayınlarım.”Mehmet Ali Erbil, kendisini hastalığı döneminde yalnız bıraktığı gerekçesiyle eski dostu Seda Sayan'a cephe almıştı. Erbil, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Sayan'ı hedef almış ve “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti.Bu açıklamaya kızan Seda Sayan da eski dostuna “Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır.” sözleriyle karşılık vermişti.