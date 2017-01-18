Kayak tarzını seç!

Bu hafta kayak merkezleri dolu taşacak! Peki bu kayak sezonunda sen tarzını belirledin mi? İşte detaylar...

Kadın-Moda - 18 Ocak 2017 18:53

Bu hafta sonu muhteşem bir kayak keyfi tam anlamıyla başlayacak. Sömestre tatilindebaşlaması ile birlikte hep beraber kendimizi kayak merkezlerine atacağız. Peki dağda tarzını ve şıklığını kaybetmemek mümkün mü? Tabii ki..



Her yıl kendi tarzını belirleyen sporlar arasında ilk sıralarda gelen kayak, bu sene de kendi stilini ortaya koyuyor! Geçtiğimiz sezonda tercih edilen soluk renkler bu sene yerini canlı renklere bırakıyor! Son teknoloji kullanılarak tasarlanan vücut ısısını koruyan ve su geçirmeye kayak kıyafetlerini tercih etmenizi öneririz. Unutmayın; kayak tulumunun modası çoktan geçti! Sakın tulum hatasına düşmeyin; bunun yerine pantolon ve montları deneyebilirsiniz. Kayak kıyafetlerinin bir diğer trend özelliği ise sadece rahat ve fonksiyonel oluşu değil! Aynı zamanda vücut hatlarını biraz daha belirginleştiren ve estetik parçaları tercih edebilirsiniz. Geride bıraktığımız sezonlardaki bol kesin kayak kıyafetlerini çöpe atmanın vakti geldi. Kayak botlarınızda da bol bol renk kullanmaktan sakın çekinmeyin. Kask takmayı da aman eksik etmeyin; rengarenk kasklar bu sene çok moda!

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