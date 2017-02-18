Kayserispor: 2-Bursaspor :0

Futbol - 18 Şubat 2017 11:30

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte bugüne kadar 3 içeride 2 deplasmanda maç oynayan Bursaspor, bu maçlarda galibiyet alamadı, sadece 1 puan çıkartabildi.KAYSERİSPOR Bursaspor'u kendi saha ve seyircisi önünde 2-0 mağlup ederek, puanını 22'e çıkardı.4'üncü dakikada Hakan Aslantaş'ın ortasıyla buluşan Umut Bulut, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu öncesi Ertuğrul, topu uzaklaştırdı.13'üncü dakikada Güray'ın ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.14'üncü dakikada Deniç Türüç'ün uzaktan şutunu kaleci Harun son anda üstten kornere çeldi.23'üncü dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutu kaleci Harun'un kontrolünde üst direği adeta yalayıp, auta çıktı.27'nci dakikada Batalla'nın ceza atışında şutu üstten az farkla auta çıktı.37'nci dakikada Bursasporlu Ertuğrul'un 90'a giden kafa şutunu kaleci Ali Ahama'da kornere yumrukladı. İlk yarı golsüz kapandı: 0-0İKİNCİ YARI48'inci dakikada önce Welliton'un şutu üst direkten döndü. Umut Bulut'un ceza alanındaki pasında Wellinton, oyuna girdikten 2 dakikada sonra takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti: 1-062'nci dakikada Kana Bıyık'ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.79'uncu dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kana Bıyık'ın kaa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Rotman filelerle buluşturup, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti: 2-0.Böylece Kayserispor son üç maçından da galip ayrıldı.