Kayserispor-Konyaspor: 2-1

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken ecel terleri döken Kayserispor sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak ligde kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Futbol - 12 Mayıs 2017 21:57

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un 6 puan önünde 33 puanla 15. sırada bulunan Kayserispor sezonun en önemli maçlarından birine Atiker Konyaspor karşısında çıktı. Kayserispor nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazandı.



Kayserispor dkaika 25'de Larrys Mabiala attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Konyaspor Ali Ahamada'nın kendi kalesine attığı golle maçta beraberliği sağladı. Raheem Lawal dakika 59'da Kayserispor'u tekrar öne geçiren golü attı ve Kayserispor maçı 2-1 kazandı.



Kayserispor bu 3 puanla puanını 36'ya yükseltti.



Kaynak: fanatik.com.tr

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