Kaz ayaklarına güneş gözlüğü ile veda edin!

Yapılan araştırmalara göre, kaz ayaklarını önlemenin en kolay yolu; güneş gözlüğü kullanmak.

Gecce Kadın - 18 Temmuz 2017 19:43

Kadınlar için bakışların büyük önemi olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu yüzden kadınlar genç ve güzel görünmek için göz çevresinde oluşan kaz ayağı diye tabir edilen çizgileri azaltmak üzere birçok bakım ürünü kullanıyor, hatta estetik yöntemlere başvuruyor. Ancak Mayo Clinic araştırması gösteriyor ki; kaz ayaklarını önlemenin çok daha kolay bir yolu var; "güneş gözlüğü” kullanmak. Çünkü "güneş”, bulutlar ardında olsa dahi, sızan UV ışınları ile kaz ayaklarının oluşumunda önemli bir etken. Kaliteli bir güneş gözlüğü kullanarak hem stil sahibi hem de daha genç görünmek mümkün!



Güneşten korunun

Yaz mevsimiyle birlikte, güneşin sıcağını daha fazla hissederken aynı zamanda ultraviyole (UV) ışınlara maruz kaldığımızı ve bu ışınların cildimize zarar verebileceğini biliyoruz. Ama bunun ötesinde cildimizin derinlerindeki bağ dokularında kolajen ve elastin üreten hücrelerin parçalanarak hasar gördüğüne dair bilimsel araştırma gerçeğini duymayanlar için yeni bir haber.



Günümüzde uzmanlar tarafından sıklıkla, güneşten korunmaya yönelik halk sağlığı tavsiyeleri veriliyor. Güneş ışınlarına maruz kalınan sürenin sınırlanması, güneş kremi ve koruyucu giysiler kullanılması ve göz hasarını önlemek için güneş gözlüğü kullanılması konusunda yapılan uyarıları gözardı etmemek gerekiyor.



Güneş gözlüğü bir aksesuardan çok daha fazlası

Uzmanlar, güneş gözlüğü seçiminde yapılan en büyük hatanın, güneş gözlüğünün sadece bir aksesuar olarak görülmesi olduğunu belirtiyor. Daha güzel görünmek isterken bir yandan da sağlığımızı tehlikeye atacak giysi ve aksesuarları tercih etmemeliyiz. Vücudumuzda en fazla önemsediğimiz bölge yüzümüz olduğu halde, göz ve göz çevremizi riske atarak aslında daha genç görünme fırsatı elimizden kayıp gidiyor.



Oysaki göz ve çevresinin de zararlı güneş ışınlarından öncelikli olarak korunması gerekiyor. Mayo Klinik'in araştırmasına göre, Güneşten gelen UV radyasyon, sadece gözümüzün kornea, lens ve diğer bölümlerine değil, göz çevresindeki cilde de ciddi hasarlar verebiliyor. UV filtresi olmayan güneş gözlükleri yarardan çok zarar veriyor



UV filtreli gözlük kullanın

Amerika Oftalmatoloji Akademisi'nin araştırmasına göre, güneş gözlüğü seçerken "gösterişli olması” kullanıcıların öncelikli tercihi olabiliyor ve maalesef ki UV filtresi olmayan güneş gözlükleri kullanımı oldukça yaygın. Oysaki bunun yarardan çok zararı var. Zira gözlerinize karanlık hissi vererek göz bebeğinizin genişlemesine ve gözünüzün içine daha fazla UV ışını girmesine neden oluyor. Sonuç olarak uzmanlar; insanların dörtte üçünün güneş gözlüğü kullanma alışkanlığı olduğu düşünüldüğünde ya tam UV koruması sağlayan iyi bir güneş gözlüğü kullanmalarını ya da korumasız bir gözlük kullanmaları yerine hiç kullanmamalarını öneriyor. İşin aslı konusunda uzman olan doğru yerden ve kaliteli markalardan alışveriş yapmak güneş gözlüğü tercihinde risk almamak için en doğru adım.



Bunun yanında sağlıklı gözlere sahip olmakla birlikte, göz çevresinin zararlı ışınlardan korunması da genç kalabilmek için önemli bir fırsat. Amerika Dermatoloji Akademisi uzmanları, göz köşelerindeki kırışıklıkların cilt elastikiyetini sağlayan proteinlerin azalması sonucunda oluşarak kaz ayakları dediğimiz çizgili görüntüyü oluşturarak özellikle kadınlar için oldukça can sıkıcı bir durum yarattığını söylüyor. Yaşlanmanın öncüsü olarak kabul edilse de zararlı güneş ışınlarının çizgilerin oluşumuna katkısı uzmanlarca vurgulanan bir gerçek. Dolayısıyla gözlerimizi korurken, yan ve üstlerden veya yansıma ile aşağıdan gelen güneş ışınlarına karşı tam koruma sağlayacak niteliğe sahip gözlük seçerek göz çevresini de koruyup kaz ayaklarının önlenebileceği unutulmamalı.



Her mevsim güneş gözlüğü

Beynimizin yol göstericisi olan gözlerimizin değeri hiçbir maddi ölçekle kıyaslanamaz. Kaldı ki güneşin göz için zararlı etkileri sadece yaz aylarıyla kısıtlı değil. Yıl boyunca göz ve göz çevresindeki hassas deri, UV ışınlarına karşı korumasız kalıyor. Ayrıca güneş gözlüğü olmadan güneşe her çıkıldığında ciddi göz hastalıkları riski artıyor. Glanz ve arkadaşları'nın 1999'da yaptığı bir çalışmaya göre, güneş koruyucu önlemlerin yanı sıra, bulutlardan sızarak kapalı havalarda dahi bize ulaşabilen bu zararlı ışınlardan korunmanın en etkili yolu, güneş gözlüğü kullanmak. Böylelikle güneş ışığına karşı yüzümüzün sürekli kasılarak tepki vermesi önlendiğinden hücre yaşlanması da geciktirilebiliyor. Böylece düzenli güneş gözlüğü kullanarak hem stil sahibi hem de genç görünmenin süresini uzatmak mümkün oluyor.



