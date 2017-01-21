Kazaklarda şıklık!

Hem salaş, hem şık, hem de sıcacık olmak yılın modası boğazlı kazaklarla mümkün!

Kadın-Moda - 21 Ocak 2017 17:49
Kazaklarda şıklık!
Boğazlı balıkçı yaka kıyafetlerin kökeni 18.yüzyıla kadar gidiyor. Hatta adından da anlaşılacağı üzere ilk olarak denizciler ve sporcular tarafından tercih edilmiş.
20.yy da söylenenlere göre enteresan bir gelişim göstermiş çünkü kravat karşıtı sanatçı ve filozoflar bir tür isyan malzemesi olarak kullanmışlar. Cesaretli olanların tercihi olmuş.
Balıkçı yaka kazakların kolay kombinlenebilmesi, günlük hayat için rahat bir kıyafet olması, her tarza hitap ediyor olması, en önemlisi de soğuk kış günlerinde vücudumuzu sararak içimizi ısıtması çokça tercih edilmesinin sebeplerinden.

Oversized olan, uzun ve kısa olan trikosuyla penyesiyle, siyahıyla beyazıyla renklisiyle hayatımıza giren bu kazaklar bazen bir tayt ve biz çizmeyle bile kombinlenebilecek kullanışlı bir kıyafet!
Hem spor ayakkabılarınızla salaş olabilirsiniz, hem de stilettolarınızla şıklığı yakalayabilirsiniz.
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Bağlantılar: boğazlı kazak

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