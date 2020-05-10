Kazanın nedeni belli oldu! Burak Deniz...

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önündeki başka bir araca çarparak yere yuvarlandı. Can kaybının olmadığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Burak Deniz, aracına binerek kaçtı. Ünlü oyuncu, Kuruçeşme ışıklarda polis ekipleri tarafından durduruldu. Olay yerine getirilen Burak Deniz’in 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arnavutköy Polis Merkezi’ne getirilerek ifadesi alınan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve 1228 lira para cezası kesildi.(Kaynak: hurriyet.com.tr)