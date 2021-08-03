Kazara Aşk dizisine sürpriz konuk!

Sevilen yaz dizileri arasına adını yazdıran başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk'ın 4. bölümüne sürpriz isim konuk olacak. Diziye ünlü oyuncu Hakan Meriçliler konuk oyuncu olarak dahil oldu. Meriçliler'in Nazlı karakterinin (Selin Işık) babasına hayat vereceği öğrenildi.