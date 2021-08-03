Sevilen yaz dizileri arasına adını yazdıran başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk'ın 4. bölümüne sürpriz isim konuk olacak. Diziye ünlü oyuncu Hakan Meriçliler konuk oyuncu olarak dahil oldu. Meriçliler'in Nazlı karakterinin (Selin Işık) babasına hayat vereceği öğrenildi.
Kazara Aşk dizisine sürpriz konuk!
Star TV'de ekrana getirilen başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk dizisine Hakan Meriçliler konuk oluyor.
03.08.2021 21:59 Dizi Galeri