'Kazara Aşk’ın çekimleri başladı!

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu’nun, Yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği dizinin senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme aldı.Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak.Star TV’nin sezondaki en iddialı yapımlarından biri olacak Kazara Aşk’ın çekimleri bugün İstanbul’da başladı.