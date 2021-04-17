'Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim

Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde ise; Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler, Uğur Çavuşoğlu ve Servet Pandur yer alıyor.Yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan muhteşem bir aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna iki başarılı isim dahil oldu. Daha önce yer aldıkları projelerle beğeni toplayan başarılı oyuncular Aycan Koptur ve Sadi Celil Cengiz, ‘Vildan’ ile ‘Okan’ karakterlerini canlandıracak. Hayalindeki prensle evlenmek için Gaziantep’ten İstanbul’a gelen Vildan’la, aile şirketine talip olan Okan’ın sıradışı yaşam öyküsü, izleyicilerin ilgi odağı olacak.Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak olan ‘Kazara Aşk’ın çekimleri İstanbul’da devam ediyor.‘Kazara Aşk’ sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star’da…