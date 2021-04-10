"Kazara Aşk"ın oyuncu kadrosuna sürpriz iki isim!

Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.Yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan muhteşem bir aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna iki usta isim dahil oldu. Daha önce yer aldıkları projelerle milyonların beğenisini toplayan usta oyuncular Uğur Çavuşoğlu, Gaziantep’li fabrikatör ‘Tahsin’ karakteriyle, Servet Pandur ise eşi ‘Neval’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak olan ‘Kazara Aşk’ın çekimleri İstanbul’da devam ediyor.‘Kazara Aşk’ sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star’da…