'Kefaret'in setinde 23 Nisan'ı böyle kutladılar!

Dizinin yönetmeni Mesude Erarslan, koltuğunu dizinin çocuk oyuncuları Lavinya Ünlüer ve Bahar Ece Yılmaz’a emanet etti.Başrol oyuncular Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Göktan Oktay Göztepe’nin sahnesini yöneten çocuk oyuncular, başarılı yönlendirmeleri ile yeteneklerini konuşturdular.Sette keyifli anlar geçiren tüm ekibin o anları görülmeye değerdi.Lavinya Ünlüer “Çok güzel bir deneyim oldu. Yönetmenliği çok sevdim. Zaten ilgim vardı” derken Bahar Ece Yılmaz da “İleride görüntü yönetmenliği yapmak isterim” şeklindeki sözleriyle deneyimlerini anlattılar.Yapımını 25 Film’in üstlendiği, senaryosunu ise senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı “Kefaret”, her Pazar yeni bölümüyle saat 20.00’de FOX’ta.