Kelepçeyi yediler! Müteahhitlerden pişkin savunma...

İzmir'in Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.Şüphelilerin Emniyet’te benzer şeyler söylediği, "Biz zamanın kurallarına uygun şekilde yaptık. Sonrasında bunları denetlemeyenler sorumlu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk sırasında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A.’nın "Söyleyecek bir şey yok, suçsuzuz. Kolonları kaydıranlar sorumlu" dediği duyuldu. Şüphelilerden Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken R.Y ve E.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartman’nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah'ı kaybettikten sonra İzmir Bayraklı’ya taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununun ismini de binaya verdiği ortaya çıkmıştı. Uzun bu depremde de apartmanın enkazında gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybetti.Kaynak: Emre Eser/ hurriyet.com.tr