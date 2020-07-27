Yapımcılığını Kadir Doğulu’nun üstlendiği sözü ve müziği Erol Özdamar’a, düzenlemesi Semih Gönder’e ait olan 'Kasma' isimli tekli çalışmasının klibi ise Aslıhan Altındağ yönetmenliğinde çekildi.
İlk dinleyişte müzikseverleri etkisi altına alan şarkı; güçlü sözleri ve müziğiyle bu yazın hitlerinden olma konusunda iddialı.
Uzun zaman sonra sevdiğim ilk şarkı!
Kemal Doğulu, Jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda isimli yarışma programında ilk kez seslendirdiği ve sosyal medyada en çok aranan şarkı olan Kasma ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Uzun zaman sonra inandığım ve sevdiğim ilk şarkı. İnsanların da beğeneceğini umuyorum ki gidişat o yönde.”
Kasma ve klibi, tüm dijital platformlarda yayında!
Kemal Doğulu - Kasma
Şarkı Sözleri:
Yağmur yağmur üstüne
Gelmeyin bu aralar üstüme
Çek şu karabulutları üstüme yağma
Zorlama dengemi bozma
Büyüsü bozuldu zamanla
Anla
Çek şu karabulutları üstüme yağma
Zorlama dengemi bozma
Büyüsü bozuldu zamanla
Kasma
Aşk baki kalmıyor ki zaten vay be
Bilerek bir birimize boyun eğdik
Akıl kar etmiyor ki bazen nerede
Giderek bir birimize yenildik
Kemal Doğulu’nun yeni şarkısı kasma ve klibi yayında!
Kemal Doğulu, yaklaşık 3 yıl aradan sonra 'Kasma' isimli yeni şarkısı ve klibini Alim Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.
27.07.2020 12:51 Kültür-Sanat