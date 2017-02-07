Yağtu, bankta otururken Kemal'le şakalaşıp oyun oynadı. Bir kadının kendisini sevmek için yanına geldiğinde ise Kemal "Ben Cem Yılmaz’ın oğluyum" diyerek etrafındakileri güldürdü.
Kemal herkesi güldürdü: Cem Yılmaz'ın oğluyum
Ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın eski eşi model ve oyuncu Ahu Yağtu, oğlu Kemal ile beraber önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi.Alışveriş - 07 Şubat 2017 17:01
Alışveriş sırasında muhabirlerin sorularını "Teşekkür ederim" diyerek geçiştiren Ahu Yağtu oğluyla bir ara mola verip bir banka oturdu.
Yağtu, bankta otururken Kemal'le şakalaşıp oyun oynadı. Bir kadının kendisini sevmek için yanına geldiğinde ise Kemal "Ben Cem Yılmaz’ın oğluyum" diyerek etrafındakileri güldürdü.
Yağtu, bankta otururken Kemal'le şakalaşıp oyun oynadı. Bir kadının kendisini sevmek için yanına geldiğinde ise Kemal "Ben Cem Yılmaz’ın oğluyum" diyerek etrafındakileri güldürdü.
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Bağlantılar: Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, oğlu Kemal, Akmerkez
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