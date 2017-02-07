Kemal herkesi güldürdü: Cem Yılmaz'ın oğluyum

Ünlü şovmen Cem Yılmaz’ın eski eşi model ve oyuncu Ahu Yağtu, oğlu Kemal ile beraber önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi.

Alışveriş - 07 Şubat 2017 17:01
Kemal herkesi güldürdü: Cem Yılmaz'ın oğluyum
Alışveriş sırasında muhabirlerin sorularını "Teşekkür ederim" diyerek geçiştiren Ahu Yağtu oğluyla bir ara mola verip bir banka oturdu.

Yağtu, bankta otururken Kemal'le şakalaşıp oyun oynadı. Bir kadının kendisini sevmek için yanına geldiğinde ise Kemal "Ben Cem Yılmaz’ın oğluyum" diyerek etrafındakileri güldürdü.

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