Kemal herkesi güldürdü: Cem Yılmaz'ın oğluyum

Alışveriş - 07 Şubat 2017 17:01

Alışveriş sırasında muhabirlerin sorularını "Teşekkür ederim" diyerek geçiştiren Ahu Yağtu oğluyla bir ara mola verip bir banka oturdu.Yağtu, bankta otururken Kemal'le şakalaşıp oyun oynadı. Bir kadının kendisini sevmek için yanına geldiğinde ise Kemal "Ben Cem Yılmaz’ın oğluyum" diyerek etrafındakileri güldürdü.