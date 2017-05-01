Kemal Sunal sergisi açıldı

Türk sinemasının 'en komik insanı' Kemal Sunal'ın film afişleri, kullandığı kostümler ve özel eşyaları Ankara'daki sergide ziyaretçilerle buluşuyor.

Kültür-Sanat - 01 Mayıs 2017 20:21
Kemal Sunal sergisi açıldı
Kemal Sunal’ın sanat hayatı boyunca kullandığı eşyalardan oluşan sergi, Ankamall AVM’de ziyaretçilerle buluştu. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal da katıldı. Kemal Sunal’ın eşine yazdığı mektupların da yer aldığı sergide saatten ayakkabıya, gözlükten afişlere kadar birçok eşya ziyaretçilerle buluştu.

‘ACI DUYUYORUM’
Serginin yoğun ilgi görmesinden memnun olduğu söyleyen Gül Sunal, Kemal Sunal’ın anısını yaşatmak için yapılan etkinliklerde duygulu anlar yaşadığını belirterek, “Bu kostümleri Kemal’e giydirdiğim günler aklıma geliyor, acı duyuyorum. Çünkü o da giyindikten sonra beklerdi, ‘Yakasını düzelt, kolunu düzelt, nasıl görünüyor’ derdi. Şimdi mankene giydirip yakasını, kolunu düzeltirken o günler aklıma geliyor. Çok acı ama yapmam gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.
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Bağlantılar: Kemal Sunal

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