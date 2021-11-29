Kemali’den film gibi klip

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Kemali, uzun süren sessizliğini “Ben Ben” single’ıyla bozdu. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait şarkısını dijital platformlarda yayınladı. Düzenlemesinde Hasan Sarıçelik’in imzasının bulunduğu eser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.Kemali, “Ben Ben”e sinema filmlerini aratmayan bir klip çekti. Şarkıcının senaryosu ve kurgusuna da imza attığı klibin yönetmen koltuğunda ise Ozan Gülümser oturdu. Sevdiği kadının ihanetine uğrayan bir adamın intikam sürecini anlatan 4K çözünürlüğündeki klip, Netd Müzik'te yayınlanır yayınlanmaz yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.“Ben Ben”in lansmanı, 26 Kasım akşamı İzmir-Gaziemir’de yapıldı. Yeni şarkısını misafirleri için seslendiren Kemali, klibini de ilk kez konuklarına izletti. Sanatçı, alkışlar arasında izlenen klibin ardından yeni single çalışmasının hazırlıklarına başladığını, çok yakında onu da dinleyicileriyle buluşturacağını açıkladı.