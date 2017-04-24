Kenan Doğulu: Bebek yok köpek var!

Kenan Doğulu verdiği bir röportajda eşi Beren Saat'te doğum gününde hediye olarak pomeranian Boo cinsi bir yavru köpek hediye ettiğini açıkladı.

Magazin - 24 Nisan 2017 09:28
Kenan Doğulu: Bebek yok köpek var!
Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Kenan Doğulu verdiği röportajda Beren Saat'e yaptığı sürprizi de anlattı. Kenan Doğulu geçen hafta doğum gününde eşi Beren Saat'e Pomeranian Boo cinsi bir yavru köpek hediye etmiş. Yani Kenan-Beren cephesinden şimdilik bebek haberi yok ama köpek haberi var.

Kenan Doğulu gelen soruyu, "Bir arkadaşımın köpeği yavruladı. Doğum günü için ona bir tane Pomeranian Boo cinsi köpek aldım. Adını da “Cimcik” koyduk." diye cevapladı.

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Bağlantılar: Kenan Doğulu, Beren Saat

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