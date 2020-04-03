Kenan Doğulu, Beren Saat'e 16 kez evlilik teklifinde bulunmuş!

Evliliklerindeki sorunları aşarak yeniden bir araya gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ilişkileri dolu dizgin gidiyor. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kenan Doğulu bu kez çıtayı daha da yükseltti. Kenan Doğulu'nun itirafları oldukça ses getirdi.Eşi Beren Saat'e 16 kez evlilik teklifinde bulunduğunu, 6 kez de yüzük aldığını açıklayan Kenan Doğulu şöyle konuştu:"Eşim gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor. Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz."