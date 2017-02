Kenan Doğulu: Beren'e sürprizim olacak!

Magazin - 13 Şubat 2017 13:40

“Bütün planlarımız alt üst oldu”“İhtimaller” albümü 15 Temmuz’dan bir gün önce piyasaya çıktığı için tüm tanıtım çalışmalarını ve konserlerini iptal ettiğini açıklayan Kenan Doğulu, bu albümün her şeye rağmen bugüne kadar yaptığı en iyi albümlerden biri olduğunu dile getirdi.“Babam her Pazar sabahı caz dinleterek bizi uyandırırdı”Babasının her Pazar sabahı caz dinleterek uyandırdığını anlatan Doğulu, “Günümüzde pop müzik yapıyorum, ama zaman zaman şarkılarımı klasik ve caz etkisi altında da besteliyorum. Belki insanlar çok farketmiyor, ama bu çaktırmadan ince ince hissettirdiğim bir yönüm. Bu albümle de ayyuka çıkmış oldu” dedi.“İki yüze yakın şarkı besteledim”Doğulu, bu albüm için klasikleşmiş şarkılarını caz tarzına uyarlamanın zor olduğunu ancak bu zorluğun hoşuna gittiğini söyledi. Bugüne kadar iki yüze yakın şarkı bestelediğini anlatan şarkıcı, bu şarkılar içerisinden on tanesini seçmenin kendisi için çok zor olduğunu da sözlerine ekledi.“Türk sanat müziğini beceremem”“Sonsuz bir üretme isteği var içimde” diyen Doğulu, yakın zamanda bir “Best Of” albümü yayınlamak istediğinin yanı sıra hem türkü albümü, hem pop albümü, hem de bir şiir kitabı piyasaya çıkarabileceğinin sinyalini verdi. Tüm bunlara rağmen Türk sanat müziğini beceremeyeceğini düşünen şarkıcı, “O konuda herkes çok eksper ve yorum yapıyor. Tarkan’ı bile eleştirenler var. Benim o nağmelerde çok becerim yok açıkçası” dedi.“Beren’e sürprizim olacak”14 Şubat Sevgililer Günü’nde Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde sahne üstü ayakta konseptiyle sevenleriyle buluşacak olan Kenan Doğulu, konser sırasında sürpriz şarkılar söyleyeceğini ve sahne üstü ayakta konseptinin hem kendisi hem de seyirci için ilginç bir tecrübe olacağını belirtti.“Ben romantik bir insanım” diyen sanatçı, konser günü eşi Beren Saat’e de mutlaka sürpriz yapacağını dile getirdi.“Evliliğin herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum”Çocukluğundan beri hayalperest bir insan olduğunu ve bu hayalperestliğin şarkı yazmaya çok müsaade ettiğini açıklayan Kenan Doğulu, şarkı sözü yazarken evli ya da bekar olmanın önemli olmadığını belirtti. Şarkıcı, “Gitmediğin ülkelere, olmadığın şehirlere, yemediğin yemeklere, dinlemediğin müziklere olan bağlılığın, olmayan şeye olan aidiyetin seni mutlaka güzel şeyler yazmaya her zaman itiyor zaten” dedi.“Çok iyi bir baba olacağımı tahmin ediyorum”Baba olmak istediğini ve olduğunda da çok iyi bir baba olacağını iddia eden sanatçı, “Benim babam çok iyi bir babaydı, benim o rol model olarak seçtiğim babaya benzesem bana yeter” dedi.“Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi’ni İstanbul’un daha merkezi bir bölgesine taşıyabiliriz”Doğulu, 1978 senesinde babası Yurdaer Doğulu tarafından hayata geçirilen “Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi”ni Ataköy’den İstanbul’un daha merkezi bir bölgesine taşıyarak önümüzdeki yıllarda kardeşi Ozan Doğulu’yla birlikte bu müzik okulunu daha fazla insana ulaşılabilir kılmak istediğini söyledi. Bu okulla aynı zamanda babasının adını da yaşatmak isteyen sanatçı, “Okulun adı ‘Kenan veya Ozan Doğulu’ ya da ‘Doğulu Kardeşler’ olamaz” dedi.Anadolu’da sevenleriyle buluşacak“İhtimaller” albümünde kendisine eşlik eden tüm arkadaşlarıyla beraber 7 Mart’ta Ankara, 9 Mart’ta Kayseri, 14 Mart’ta İzmir, 16 Mart’ta Mersin ve 17 Mart’ta Konya’da sevenleriyle buluşacağını açıklayan Doğulu, bu konserler için çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.