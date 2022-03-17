Kenan Doğulu: "Beren'in hayranıyım"

Beren Saat annesi Ayla Saat için bir doğum günü yemeği organize etti. Yemeğe Kenan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu da katıldı. Mekan çıkışında magazin muhabirleriyle sohbet eden aile, "Ayla'mızın doğum günüydü. Keyifli ve muhteşem bir akşamdı" dedi.Basın mensuplarının "14 yıl aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede olacaksınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Beren Saat, "O konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılana kadar bir şey söylemeyeceğim" cevabını verdi.Kenan Doğulu, eşinin yeni saç stilinin sorulması üzerine, "Çok beğendim. Ben onun hayranıyım" açıklamasını yaptı.Öte yandan son dönemde 'Lolipop' şarkısıyla gündemde olan popçu Gülşen'le ilgili de konuşan sanatçı, "Harika bir şarkı yapmış. Muhteşem bir styling. Bence Gülşen'in yaptığı her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.