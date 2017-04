Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz

Magazin - 23 Nisan 2017 12:47

İşte Kenan Doğulu'nun verdiği röportajdan Beren Saat için söyledikleri;Bu halin Beren’i delirtmiyor mu?- Beren artık çözdü bence sistemi. O benim karar vermeme yardımcı olma noktasında destek oluyor. Bu da benim en güzel lükslerimden biri.Beren dışında karar vermene yardımcı olan kimler var?- Ozan yardım eder. Onun dışında değişik konularda danıştığım arkadaşlarım var. Anneme de zaman zaman danışırım.BİRBİRİMİZE ŞİİRLER YAZIYORUZEvlendikten sonra hayatında neler değişti?- Daha az yorulmaya başladım. Gecce hayatı azalınca insan kendine zaman ayırıyor. Hayatımda ilk kez spor yapıyorum. Eskiden de ufak ufak yapmıştım ama hiç bu kadar istikrarlı olmamıştım. Hayatım düzene girdi. O huzur güzel. Bir de biz hâlâ sevgili gibiyiz. Beren de çok romantik. Sürekli birbirimize mesajlar atarız, şiirler yazarız. İki kişi olmak insana kuvvet veriyor her anlamda. O yüzden evlilik bana çok iyi geldi.◊ Bizim bilmediğimiz ama Beren’e yazdığın şarkılar var mı?- “Aşka Türlü Şeyler” şarkısını onun için yazmıştım. Yazdığın her şeyi sevgiline ya da eşine yazdığını düşünen bir kitle var. Ama öyle olmuyor. Hayaller, tecrübeler, öngörüler, ilham kaynakları, filmler, şiirler, deniz, güneş... Her şeye yazabiliyorsun.◊ Peki evlilik sence popülerliği azaltan bir şey mi?- Zannetmiyorum. Bir dönem bize öğretilen “Popstar evlendiği zaman biter” düşüncesi artık değişti. İnsanlar ilişkilerini son derece keyifle ve gururla yaşıyorlar.BEBEK KONUSUNDA ÜZERİMiZDE BASKI VAR◊ Bu kadar koşuşturmanın içinde ne zaman baba olmayı planlıyorsun?- Bu konuda stres altındayız. Sanki bu kalıplaşmış düzenin sistematik tarihlemesine uymak zorundaymışız gibi bir baskı var üzerimizde. Halbuki biz iyiyiz, şu anda keyfimiz de yerinde. İnşallah bir gün olacak. Ama öyle özel bir çabamız yok.◊ Tüp bebek yöntemini denediğiniz yazıldı...- Öyle çabalarımız yok. Olursa olur, olmazsa olmaz. Hiç öyle acelemiz de yok. Zaten projelerimiz belli değil. Beren bir diziye başlamayı düşünüyor. O dizi olursa hayatımız biraz ona endeksli olur. Biliyorsun dizi başlayınca zaman sette ve yolda geçiyor.Kaynak:hurriyet.com.tr