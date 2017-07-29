Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini böyle kutladı!

Kenan Doğulu, evliliklerinin 3. yıldönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

Magazin - 29 Temmuz 2017 21:17
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile olan evliliklerinin 3. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.

Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz

Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz



Instagram hesabından gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle düğün gününden özel 2 fotoğrafı paylaşan Kenan Doğulu, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Seni sevmeyi çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum. İyi niyet dilekleri için herkese çok teşekkürler! Aşk."



Kenan Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken çok sayıda yorum aldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Los Angeles, Malibu'da kumsalda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi. Düğüne Belçim Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Hilal Saral, Ece Yörenç gibi çok sayıda ünlü isim de katılmıştı.
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