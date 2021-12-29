Kenan Doğulu ile Erdem Kınay'dan yeni yıl sürprizi!

Kenan Doğulu ve Erdem Kınay, 2022’ye yeni yılın enerjisini yükseltecek bir şarkı ile merhaba diyor.

29.12.2021 12:46 Kültür-Sanat

Kenan Doğulu ile Erdem Kınay'dan yeni yıl sürprizi! Sözleri Murat Güneş’e ait olan şarkının, müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor. Kenan Doğulu’nun eşsiz yorumuyla dinleyiciyle buluşan şarkı, müzik dünyasına bir yeni yıl armağanı... Yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettirip dinleyenlerin içini ısıtacak şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kenan Doğulu’nun sesinden, Erdem Kınay’ın müziğiyle 2022’nin ritmini yükseltecek “Hezarfen” şarkısı tüm dijital platformlarda yayında!


HEZARFEN ŞARKI SÖZLERİ

Günaydın bir dakika bugün de dünün bir benzeri

Epeydir emekli şu kalbim müziksiz senfoni


Bir şarkıysa yaşadıklarım

Kaç aydır aşk notası kayıp

Peşinde haydut yılların

Gençliğimden çalıp

Gel artık güneşli bir yerde

Denizle kum olalım seninle

Fonda Love Story çekip gidelim güzel sahne

Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün

Müdavimi olunur saçını savuruşunun

Omzumda kanatlarım göklerde ip atlarım

Hezarfen'i olurum yaşadığın İstanbul'un

Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu

Ben hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyu

Bir diziyse aşk hayatım

Netice hep erken final

Olsun be biz daha ölmedik

Asayiş berkemal

Uçalım uçalım uçalım hadi
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