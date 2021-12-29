Kenan Doğulu ile Erdem Kınay'dan yeni yıl sürprizi!

Sözleri Murat Güneş’e ait olan şarkının, müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor. Kenan Doğulu’nun eşsiz yorumuyla dinleyiciyle buluşan şarkı, müzik dünyasına bir yeni yıl armağanı... Yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettirip dinleyenlerin içini ısıtacak şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.Kenan Doğulu’nun sesinden, Erdem Kınay’ın müziğiyle 2022’nin ritmini yükseltecek “Hezarfen” şarkısı tüm dijital platformlarda yayında!Günaydın bir dakika bugün de dünün bir benzeriEpeydir emekli şu kalbim müziksiz senfoniBir şarkıysa yaşadıklarımKaç aydır aşk notası kayıpPeşinde haydut yıllarınGençliğimden çalıpGel artık güneşli bir yerdeDenizle kum olalım seninleFonda Love Story çekip gidelim güzel sahneGüneşi bile kavurur senin o yaz gülüşünMüdavimi olunur saçını savuruşununOmzumda kanatlarım göklerde ip atlarımHezarfen'i olurum yaşadığın İstanbul'unBu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosuBen hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyuBir diziyse aşk hayatımNetice hep erken finalOlsun be biz daha ölmedikAsayiş berkemalUçalım uçalım uçalım hadi