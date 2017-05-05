Kenan Doğulu: Kavga ettiler gözünden yara aldı!

Magazin - 05 Mayıs 2017 12:50

Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu'dan "Cambaz" düeti!

Kenan Doğulu ile Beren Saat yıldızlara komşu!

Kenan Doğulu, kız kardeşinin dün gecce gerçekleştirilen doğum günü partisine katıldı. Gecceye yalnız gelen Doğulu'nun yanında eşi Beren Saat'in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Mekan çıkışında magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden başarılı şarkıcı Beren Saat’in gecceye katılmamasına ilişkin “Berencim gelemedi, çünkü bizim evdeki köpekler kavga ettiler, bir tanesinin gözü yaralı, şimdi bende oraya gidiyorum, o yüzden biraz erken ayrıldım” açıklamasında bulunup ,“Siz sormadan ben cevaplayayım” diyerek muhabirleri şaşırttı.